Операторы связи СНГ обсудили перспективы сотрудничества по технологии IoT

Из-за пандемии COVID-19 заседание Совета операторов связи и инфокоммуникаций РСС прошло в онлайн-формате

Состоялось 39-е заседание Совета операторов связи и инфокоммуникаций Регионального содружества в области связи (РСС).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, во встрече, организованной из-за пандемии COVID-19 в онлайн-формате, приняли участие руководители операторов связи, функционирующих в странах СНГ. К обсуждениям также присоединился генеральный директор ООО «Азтелеком» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Суат Пашаев.

На встрече были обсуждены итоги прошлого года, определены планы развития и цели взаимодействия на следующий год.

Кроме того, была отмечена работа, проделанная в период пандемии, обсуждены вопросы сотрудничества по технологии IoT («Интернет вещей»).

Отметим, что основным направлением деятельности Регионального содружества в области связи, основанного в 1991 году, является установление взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами в области ИКТ, обмен источниками информации, обеспечение их успешной интеграции в глобальное информационное общество.