"Onbranch" признан лучшим стартапом Азербайджана

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Стал известен победитель международного конкурса Seedstars World, организованного Центром инноваций и предпринимательства Barama лидера сотовой связи Azercell Telekom, при поддержке PASHA Bank, Центра патентов и товарных знаков, посольства Швейцарии в Азербайджане, а также Университета АДА.

Как сообщает Report, финальный этап конкурса, проводимого уже в шестой раз в республике, состоялся 8 июня в Университете АДА.

В этом году 10 местных стартапов страны представили свои проекты в борьбе за звание "Лучший стартап Азербайджана". Согласно правилам, в конкурсе могли принимать участие стартапы, функционирующие менее 2-х лет, разработавшие за указанный срок реальную продукцию, а также обладающие региональным и глобальным потенциалом роста. Таким образом, по итогам голосования жюри, проект Эльчина Джафарова "Onbranch" был признан лучшим стартапом Азербайджана за инновационную устойчивость. Обладателем второго места стал проект Джейхуна Джафарова "Tap2Doc", а третьего места был удостоен стартап Гасанаги Азада "Owbike".

Одной из главных наград победителя "Onbranch" стала возможность принять участие на международном саммите Seedstars, который состоится в апреле 2019 года в Швейцарии. В ходе недельной программы обучения наш стартап встретится с победителями национальных отборочных конкурсов Seedstars World из 65-ти развивающихся стран мира, а также с инвесторами и менторами. В последний день саммита местные победители представят свои проекты перед 1000-ой аудиторией и будут бороться за 1 миллион долларов США для инвестиций в свой проект.

Отметим, что медиа-поддержку проекту оказали портал technote.az и Barama Media. Со стороны дистрибьюторской компанииMi Mobile победителям были предоставлены подарки.

Следующей остановкой конкурса Seedstars World, реализующего мировое турне по развивающимся и расширяющимся рынкам, станет столица Казахстана город Астана. Seedstars World находится в постоянном поиске перспективных стартапов, способных разработать прибыльную и стабильную продукцию для глобального рынка, и ориентированных на решение региональных проблем с целью оказания поддержки региональному бизнесу.

Seedstars World – крупнейший мировой стартап-проект, целью которого является выявление предпринимателей в развивающихся странах, специализирующихся, в частности, на инновационных решениях, отвечающих целям устойчивого развития ООН.

Отметим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama тесно сотрудничает со швейцарской компанией Seedstars и является организатором местного отборочного конкурса Seedstars Baku, тем самым поддерживает проекты и начинающие стартапы в сфере информационных технологий.