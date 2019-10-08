Стало известно время запуска 5G в Азербайджане

Число мобильных подключений к 5G в России и странах СНГ достигнет 54 млн к 2025 году, за шесть лет операторы связи инвестируют в эту сферу около 27,3 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в исследовании Ассоциации глобальных систем мобильных коммуникаций (GSMA) "Мобильная экономика: Россия и СНГ 2019".

Согласно данным исследования, к 2025 году все страны региона запустят 5G, причем Россия станет лидером по коммерциализации этой услуги. К 2025 году в регионе будет порядка 54 млн мобильных подключений 5G, или 13% от всех подключений, за исключением лицензированного мобильного интернета вещей. Кроме того, ожидается, что до 2025 года операторы связи инвестируют в мобильную инфраструктуру порядка 39 млрд долларов, из которых 27,3 млрд долларов придется на развертывание и внедрение 5G.

Также эксперты предполагают, что в течение следующих 15 лет технологии 5G принесут в экономику СНГ 34 млрд долларов и окажут влияние на ключевые секторы экономики: производство, коммунальное хозяйство и строительство.

Сети связи нового поколения при этом будут появляться не сразу во всех странах СНГ. Первыми в 2020 году 5G запустят Россия и Беларусь, в 2021 году - Казахстан, в 2022 году - Азербайджан. Последней страной региона, которая приступит к активному внедрению 5G, станет Украина, это произойдет только в 2025 году.

"На начальном этапе фокус 5G в СНГ, вероятно, будет направлен на улучшенный мобильный широкополосный доступ (eMBB) для увеличения производительности в "горячих точках" и повышения пропускной способности сети. 58% российских потребителей ожидают, что 5G обеспечит повышение скорости передачи данных по сравнению с 4G, что может использоваться операторами в качестве отличительного маркетингового фактора. В условиях, когда оптоволоконный широкополосный доступ уже достаточно развит в таких странах, как Беларусь, в ближайшем будущем у фиксированного беспроводного доступа 5G не много перспектив", - уверены эксперты.

Вместе с тем, несмотря на постепенное внедрение в регионе 5G, 4G лишь в 2021 году станет ведущей мобильной технологией в СНГ, и в 2025 году на нее будет приходиться 68% от общего количества подключений, или 292 млн против 101 млн по итогам 2018 года.

В 2025 году количество подключений смартфонов в СНГ превысит 330 млн, при этом рост трафика данных будет стимулироваться появлением устройств по более доступным ценам. Таким образом, доля использования смартфонов от общего числа подключений в регионе в среднем составит 77% (против 57% в 2018 году), в России эта доля ожидается чуть выше - 79%.

Кроме того, по мнению экспертов, до 2025 года в странах СНГ будет наблюдаться устойчивый рост промышленного интернета вещей, обусловленный повышением интереса к "умным" городам и "умным" коммунальным сервисам. С учетом прогнозируемого объема доходов от интернета вещей в размере 26 млрд долларов к 2025 году операторы будут активно внедрять стратегии, направленные на использование появившихся возможностей на уровне приложений, платформ и услуг.

Эксперты резюмируют, что повышенный интерес к этим технологиям приведет к росту числа подключений к мобильному интернету вещей в регионе более чем в три раза - до 87 млн.