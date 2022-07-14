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Обсуждена реализация плана ЕС по Восточному партнерству в Азербайджане

Обсуждена реализация плана ЕС по Восточному партнерству в Азербайджане В Генеральной дирекции Европейской комиссии по соседству и переговорам о расширении делегация во главе с руководителем отдела Лоуренсом Мередитом встретилась с заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахманом Гумметовым.
ИКТ
14 июля 2022 г. 13:01
Обсуждена реализация плана ЕС по Восточному партнерству в Азербайджане

В Генеральной дирекции Европейской комиссии по соседству и переговорам о расширении делегация во главе с руководителем отдела Лоуренсом Мередитом встретилась с заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахманом Гумметовым.

Как сообщает Report, встреча состоялась при участии представителей международных финансовых институтов – Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского союза (ЕС) в Азербайджане.

На встрече были обсуждены вопросы реализации в Азербайджане экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства ЕС.

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Версия на английском языке ФотоImplementation of EU Eastern Partnership Plan in Azerbaijan discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоAİ-nın Şərq Tərəfdaşlığı üzrə Planının Azərbaycanda icrası müzakirə olunub

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