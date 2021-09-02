Объемы мобильного интернет-трафика в мире достигли рекордных показателей

В первом квартале 2021 года глобальный трафик, генерируемый мобильными устройствами, достиг 66 эксабайт, что на 68% больше, чем годом ранее

В первом квартале 2021 года глобальный трафик, генерируемый мобильными устройствами, достиг 66 эксабайт (миллиарды гигабайтов), что на 68% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Stock Apps и Hootsuite.

Все больше людей стали отдавать предпочтение смартфонам для "серфинга" в интернете. Так, на июль 2021 года 79% или 6,4 млрд всех мобильных подключений к интернету приходились на смартфоны. Для сравнения доля роутеров, планшетов, портативных ПК составляет только 3,8% или 310 млн девайсов.

При этом среди смартфонов активнее всего для подключения к интернету используются гаджеты на базе ОС Android (73%), а на iOS – 26,3%.

В июле этого года число людей, пользующихся мобильными телефонами с подключением к интернету, достигло 5,3 млрд (67% от мирового населения).

Лидирует по этому показателю Европа, где 86% населения обладают телефонами или смартфонами. Затем следуют страны Латинской Америки – 69%, Ближнего Востока и Северной Африки – 65%, Азиатско-Тихоокеанского региона – 58% и Тропической Африки – 46%.

Согласно прогнозам GSMA (торговой организации, представляющей интересы операторов мобильной связи по всему миру), активнее всех доля людей, использующих мобильные телефоны и смартфоны, будет расти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как ожидается, к 2025 году их удельный вес вырастет с нынешних 58% до 68% (без учета Китая).

В прошлом году 117 млн человек начали пользоваться мобильными телефонами, но если брать шире, то с июля 2020 по июль 2021 года 670 млн человек стали использовать гаджеты с подключением к интернету. Общее число пользователей "умных гаджетов" достигло 10,4 млрд человек.