Некоторые смартфоны Apple могут быть заблокированы

Некоторые устройства Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений.

Как передаёт Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила судья комиссии США по международной торговле (КМТ).

Было установлено, что некоторые гаджеты Apple с чипами Intel Corp. нарушают два патента, связанные со способами повышения скорости и качества загрузки данных, а один - с функцией энергосбережения.

Отмечается, что в компании Apple отрицают нарушения и утверждают, запреты будут препятствовать развитию мобильной связи пятого поколения. В обоих случаях в Apple посоветовали не вводить запрет на импорт, даже если будет обнаружено нарушение патента.

Напомним, что корпорация Apple в понедельник, 25 марта, представила платёжный сервис Apple Card.