NASA реорганизует свою пилотируемую программу

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) реорганизует свою программу пилотируемых полетов, создав вместо одного структурного подразделения два новых директората, один из которых сосредоточится на исследова

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) реорганизует свою программу пилотируемых полетов, создав вместо одного структурного подразделения два новых директората, один из которых сосредоточится на исследованиях за пределами земной орбиты, в том числе полете на Марс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава американского космического ведомства Билл Нельсон

"Мы реорганизуем пилотируемые программы агентства в два отдельных директората, и это решение вступает в силу прямо сейчас", - объявил во вторник глава американского космического ведомства Билл Нельсон, выступая перед сотрудниками NASA.

"Сегодня у нас больше, чем организационное изменение. Мы закладываем основу для будущих 20 лет. Речь идет о том, чтобы определить будущее NASA в растущей космической экономике, сохранить лидерство в космосе, это главный приоритет для нашего управления", - добавил он.

Нынешний руководитель директората пилотируемых полетов Кэти Лидерс возглавит новое структурное подразделение, которое получит название "директорат космических операций". Его деятельность будет сосредоточена вокруг Международной космической станции (МКС), коммерциализации деятельности на низкой околоземной орбите, международном сотрудничестве, а также на поддержке операций на Луне и в окололунном пространстве.

Руководителем второго создаваемого подразделения, которое получит название "директорат развития исследовательских систем", станет Джим Фри. Он также будет заниматься новой американской лунной программой Artemis, однако особое внимание будет уделено разработкам, связанным с дальнейшим полетом на Марс, для которого Луна должна стать опорной площадкой. "Директорат развития исследовательских систем сосредоточится на том, что будет дальше", - пояснил Нельсон.