Nar поддерживает молодежь в построении карьеры

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Nar принял участие на "Фестивале солидарности азербайджанских волонтеров", который был организован Фондом молодежи по случаю Международного дня волонтера. С целью оказания поддержки молодым людям Nar провел набор документов на такие позиции как специалист по связям со СМИ, специалист по разработке продуктов, специалист по продажам для малого и среднего бизнеса и др. на ярмарке вакансий, проведенной в рамках фестиваля.

Более 60 компаний, включая ООО Azerfon (торговая марка Nar), приняли участие в выставке, состоявшейся 7 декабря. Выставка была организована в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах". Проект реализован Фондом молодежи в рамках сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева, Фондом молодежи, Службой ASAN, Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством образования. Основная цель - повысить уровень занятости среди молодежи, создать карьерные возможности для молодых людей, не имеющих опыта работы, и расширить их возможности трудоустройства путем развития навыков трудоустройства.

Следует отметить, что оказание поддержки молодежи является одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar. Подробная информация о проектах КСО, реализованных Nar, доступна на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7300 базовых станций и охватывающей 97% территории страны.