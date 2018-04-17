Nar поддержал проведение национальной интернет-премии NETTY-2018

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Nar поддержал проведение национальной интернет-премии Азербайджана – NETTY-2018. Мобильный оператор, известный своим стремлением внести посильный вклад в развитие информационных и коммуникационных технологий Азербайджана, по уже сложившейся традиции, оказывает поддержку в проведении интернет-премии NETTY.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY была основана в 2004 году. NETTY – это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной сети и ИТ-рынка в целом. Премия NETTY ежегодно выявляет и награждает значимые азербайджанские интернет-ресурсы, актуальные ИТ-проекты и передовых деятелей в сфере информационных технологий.

В период с 15-го по 22-е мая 2018 года будет осуществляться параллельное голосование Экспертного совета и Виртуального жюри для определения номинантов NETTY-2018. Экспертный совет выберет 3 номинантов в каждой номинации. 22 мая начнет свое голосование Академия NETTY для определения победителей в каждой номинации. Победители номинаций NETTY-2018 будут официально объявлены на торжественной церемонии награждения.

Традиционно, по результатам конкурса будут объявлены лучшие интернет-ресурсы Азербайджана в таких номинациях, как "Азербайджан", "Государственный сайт", "Образование и наука", "Культура и искусство", "Общество", "Информация и новости", "Сервис-сайт", "Корпоративный сайт", "Лучший проект в области электронной коммерции", "Спорт", "Персональный сайт", "Выбор виртуального жюри", "Лучшая страница в Facebook".

Главными партнерами премии являются оператор Nar и компания Azintelecom. В рамках своей многогранной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar оказывает поддержку развитию ИКТ-сектора, а также применению различных инновационных технологий и стартапов в Азербайджане. Более подробную информацию о стратегии КСО оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.

Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Это стало возможным благодаря динамичному развитию и работам, проведенным для расширения охвата сети.

Сегодня сеть Nar охватывает 93% территории страны и предоставляет более 2-м миллионам абонентам услуги высокого качества.