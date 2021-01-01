На освобожденных от оккупации территориях началось телерадиовещание

Специалисты ПО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" восстановили деятельность Шушинской радиотелевещательной станции в целях возобновления радио-и телевизионного вещания на освобожденных территориях.

Специалисты ПО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" восстановили деятельность Шушинской радиотелевещательной станции в целях возобновления радио-и телевизионного вещания на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом написал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на своей странице в Facebook.

На станции установлено оборудование для цифрового телевещания, антенно-фидерная система и станция для приема 10 телеканалов. Телеканалы AzTV, Культура, Спорт Азербайджан, İctimai TV, CBC, CBC Sport, Real TV, Хазар, Азад Азербайджан и ARB-24 вещают теперь в Шуше, Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также в прилегающих населенных пунктах.

Радио "Азербайджан" и İctimai FM в стерео режиме вещают в Шуше, Ханкенди, Мингячевире, Евлахе, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском, Гейчайском районах, а также в прилегающих населенных пунктах.