МВД открыло открытую платформу в Telegram

МВД Азербайджана помимо аккаунтов в таких соцсетях как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube открыло открытую платформу в Telegram.

МВД Азербайджана помимо аккаунтов в таких соцсетях как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube открыло открытую платформу в Telegram.