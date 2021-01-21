МВД открыло открытую платформу в Telegram

МВД Азербайджана помимо аккаунтов в таких соцсетях как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube открыло открытую платформу в Telegram.
МВД открыло открытую платформу в TelegramМВД открыло открытую платформу в Telegram МВД Азербайджана помимо аккаунтов в таких соцсетях как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube открыло открытую платформу в Telegram.
ИКТ
21 января 2021 г. 04:32
https://static.report.az/photo/d5ab49b9-bacc-33f9-a9a7-e461b26ecbaa.jfif
Версия на азербайджанском языке DİN "telegram" kanalında açıq platforma yaradıb