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МВД открыло открытую платформу в Telegram

МВД открыло открытую платформу в Telegram МВД Азербайджана помимо аккаунтов в таких соцсетях как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube открыло открытую платформу в Telegram.
ИКТ
21 января 2021 г. 04:32
МВД открыло открытую платформу в Telegram

МВД Азербайджана помимо аккаунтов в таких соцсетях как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube открыло открытую платформу в Telegram.

Как сообщает Report, в этом канале будут посты про деятельность МВД, а также ответы на вопросы.

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Версия на азербайджанском языке DİN "telegram" kanalında açıq platforma yaradıb

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