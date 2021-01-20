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DİN "telegram" kanalında açıq platforma yaradıb

DİN "telegram" kanalında açıq platforma yaradıb Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) "facebook", "instigram", "tvitter", "youtube" sosial şəbəkələri ilə yanaşı "telegram" kanalında açıq platforma yaradıb. "Report"un xəbərinə görə, "teleqram" kanalında daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı paylaşıml
İKT
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20 Yanvar , 2021 20:40
DİN telegram kanalında açıq platforma yaradıb

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) "facebook", "instigram", "tvitter", "youtube" sosial şəbəkələri ilə yanaşı "telegram" kanalında açıq platforma yaradıb.

"Report"un xəbərinə görə, "teleqram" kanalında daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı paylaşımlar edilir, suallar cavablandırılır.

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