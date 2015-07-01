​Мобильные операторы Азербайджана ограничили пользование WhatsApp - ВИДЕО

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В последнее время среди абонентов мобильных операторов Азербайджана наблюдаются проблемы при использовании программы WhatsApp. Как сообщает Report, проблемы наблюдаются у абонентов Azercell Telecom и Azerfon (Nar), которые пользуются WhatsApp посредством мобильного интернета.

Так, в течение последних нескольких дней абоненты вышеуказанных мобильных операторов не могут совершать звонки через WhatsApp посредством мобильного интернета. По данному вопросу мы связались с пресс-службой обоих мобильных операторов и попытались выяснить причины проблемы.

"Azercell не ограничил использование приложения WhatsApp и в нашей сети не зафиксировано никаких проблем в связи с этим. Компания всего лишь обеспечивает пользователей мобильным интернетом и не несет ответственности за сбои при использовании программы", - заявили в пресс-службе Azercell.

В Nar также заявили, что никаких ограничений на звонки введено не было: "Проблема может быть связана с обновлением операционной системы конкретного телефона".

Report обратился по данному вопросу к независимому IT-эксперту, который посчитал технически возможным искусственное ограничение использования различных функций программы WhatsApp со стороны мобильного оператора.

"Ограничение звонков по WhatsApp связано с блокированием портов, которые отвечают за осуществление голосовых звонков WhatsApp Call. Однако другие функции программы работают без проблем", - заключил эксперт.

Наряду с этим, IT-специалист рекомендовал мобильным абонентам наиболее оптимальный путь урегулирования данной проблемы: "Обойти незаконное ограничение операторов можно с помощью программы VPN (Hotspot Shield VPN и др.). Данные программы предотвращают блокировку различных портов мобильными операторами".

Отметим, что если одна из совершающих звонок сторон является абонентом двух вышеуказанных мобильных операторов, она не сможет воспользоваться функцией голосового звонка WhatsApp. Однако абоненты Bakcell не сталкивались с подобной проблемой.