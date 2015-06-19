​Министр связи и высоких технологий встретился с гражданами в Евлахе

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня министр связи и высоких технологий Али Аббасов принял в Евлахе жителей Барды, Тертера, Агдама и Ходжалы.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на приеме в основном затронули вопросы с трудоустройством, были выслушаны обращения граждан, связанные с телефонной связью в отдаленных населенных пунктах, улучшением качества интернета и почтовых услуг и пр.

В информации отмечается, что большинство поднятых вопросов были решены на месте, а некоторые подлежащие тщательному рассмотрению обращения были взяты на регистрацию. Для их оперативного решения руководителям соответствующих структур министерства были даны конкретные поручения.