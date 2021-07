Компания Безоса не признает полет Virgin Galactic космическим

Полет Ричарда Брэнсона, британского миллиардера и основателя Virgin Galactic, намеченный на воскресенье 11 июля, не может считаться полноценным космическим полетом.

Как передает Report, об этом заявляет твит Blue Origin, чей основатель Джефф Безос должен отправиться в космос на 9 дней позже.

Blue Origin утверждает, что корабль Ричарда Брэнсона Unity не преодолеет линию Кармана - высоту в 100 км., условно принимаемую в качестве границы космоса, в отличии от корабля Безоса New Shepard.

"С самого начала New Shepard был спроектирован для полетов выше линии Кармана, чтобы ни у одного из наших астронавтов не было звездочки (пометки) рядом с именем. Для 96% населения мира космос начинается на высоте в 100 км. - над международно признанной линией Кармана", - сказано в сообщении компании.