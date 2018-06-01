Компания Bakcell отметила Международный день защиты детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell отметила Международный день защиты детей вместе с детьми из общественного реабилитационного центра UAFA (United Aid for Azerbaijan) в Гяндже.

Представители Bakcell посетили общественный реабилитационный центр UAFA для детей, нуждающихся в особой заботе, чтобы провести c ними время, посмотреть их выступление и вместе отпраздновать Международный день защиты детей. Дети с радостью продемонстрировали свои таланты и творчество, и получили наборы для рисования, книги и другие подарки от Bakcell.

С 2010 года компания Bakcell оказывает непрерывную поддержку в организации творческих, компьютерных, спортивных, театральных, танцевальных и рисовальных кружков для детей с особыми нуждами в реабилитационных центрах UAFA. Благодаря этой поддержке, дети из центров в Гяндже, Хачмазе и Ясамальком районе Баку получили возможность развивать в себе новые навыки и демонстрировать свои таланты, участвуя и даже занимая призовые места на различных местных и международных творческих, спортивных и художественных конкурсах и мероприятиях.

Рисунки детей с особыми нуждами из реабилитационных центров Гянджи и Ясамальского района были собраны и напечатаны в виде специальной книги под названием "Если бы у меня была волшебная палочка", которая была издана по инициативе Азербайджанского национального музея искусств и UAFA при поддержке "3 alma" (издательский дом TEAS). Презентация книги состоялась 1 июня в Азербайджанском национальном музее искусств.

С 2010 года компания Bakcell оказывает непрерывную поддержку детям, нуждающимся в особой заботе, которые обучаются в общественных реабилитационных центрах UAFA. Своей поддержкой Bakcell старается обеспечить равные права и возможности для этих детей, а также помочь им полностью интегрироваться в общество и эффективно проводить свое свободное время. Этот проект помогает детям и их родителям стать более активными в общественном плане, обзавестись новыми друзьями, находиться в общении с самыми разными людьми, что в свою очередь позволит поменять отношение общества к детям с ограниченными возможностями и инвалидности в целом.