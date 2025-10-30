Казахстан намерен перенять цифровой опыт Азербайджана

Казахстан намерен внедрить ряд цифровых практик Азербайджана в свое национальное законодательство.

Как передает "Report", об этом заявила заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова на Евразийском франчайзинговом форуме в Баку.

По ее словам, Казахстан придает особое значение цифровому сотрудничеству и внедрению инноваций: "Информационные технологии, искусственный интеллект, развитие цифровых платформ - именно эти факторы сегодня повышают конкурентоспособность. В ходе своей рабочей поездки я познакомилась с очень интересными цифровыми продуктами, которые мы обязательно внедрим в наше национальное законодательство. Мы видим большие перспективы в объединении цифровых решений и моделей франчайзинга, которые делают нашу торговлю более доступной, прозрачной и быстрой".

Она добавила, что Азербайджан является основным партнером Казахстана в Каспийском регионе: "Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует стабильную положительную динамику каждый год. За 8 месяцев этого года стоимость взаимной торговли между нашими странами составила около $350 млн. Как вы знаете, главы наших государств поставили амбициозную задачу увеличить этот товарооборот до $1 млрд. Думаю, что эти задачи вполне достижимы".