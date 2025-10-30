Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Казахстан намерен перенять цифровой опыт Азербайджана

    ИКТ
    • 30 октября, 2025
    • 11:14
    Казахстан намерен перенять цифровой опыт Азербайджана

    Казахстан намерен внедрить ряд цифровых практик Азербайджана в свое национальное законодательство.

    Как передает "Report", об этом заявила заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова на Евразийском франчайзинговом форуме в Баку.

    По ее словам, Казахстан придает особое значение цифровому сотрудничеству и внедрению инноваций: "Информационные технологии, искусственный интеллект, развитие цифровых платформ - именно эти факторы сегодня повышают конкурентоспособность. В ходе своей рабочей поездки я познакомилась с очень интересными цифровыми продуктами, которые мы обязательно внедрим в наше национальное законодательство. Мы видим большие перспективы в объединении цифровых решений и моделей франчайзинга, которые делают нашу торговлю более доступной, прозрачной и быстрой".

    Она добавила, что Азербайджан является основным партнером Казахстана в Каспийском регионе: "Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует стабильную положительную динамику каждый год. За 8 месяцев этого года стоимость взаимной торговли между нашими странами составила около $350 млн. Как вы знаете, главы наших государств поставили амбициозную задачу увеличить этот товарооборот до $1 млрд. Думаю, что эти задачи вполне достижимы".

    Казахстан цифровизация франчайзинг
    Qazaxıstan Azərbaycanın rəqəmsal təcrübəsindən yararlanmaq istəyir
    Kazakhstan seeks to benefit from Azerbaijan's digital expertise

    Последние новости

    11:49

    Швейцария присоединилась к некоторым мерам из 18-го пакета санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    11:45

    Орбан встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

    Другие страны
    11:45

    Микаил Джаббаров: Чемпионат мира U-23 стал историческим успехом для азербайджанской борьбы

    Индивидуальные
    11:44

    Фонд: Развитие коридоров откроет для Азербайджана новые возможности в диверсификации экономики

    Инфраструктура
    11:43

    Представитель Конго: Инициатива БИГ по теме колониализма заслуживает высокой оценки

    Внешняя политика
    11:42

    В Баку сильный ветер повалил платан на троих человек

    Происшествия
    11:40

    МВФ: Экономика Азербайджана в среднесрочный период будет расти на 2,5% в год

    Инфраструктура
    11:40

    В Баку проходит международная выставка медицинских инноваций

    Здоровье
    11:30

    В Азербайджане ежемесячно обезвреживается около 1 000 кубометров медотходов

    Здоровье
    Лента новостей