    Qazaxıstan Azərbaycanın rəqəmsal təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

    İKT
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:05
    Qazaxıstan Azərbaycanın rəqəmsal təcrübəsindən yararlanmaq istəyir
    Aycan Bicanova

    Qazaxıstan Azərbaycanın bəzi rəqəmsal təcrübələrini milli qanunvericiliyində tətbiq etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya nazirinin müavini Aycan Bijanova Bakıda keçirilən Avrasiya Françayzinq Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan rəqəmsal əməkdaşlığa və innovasiyaların tətbiqinə xüsusi əhəmiyyət verir: "İT, süni intellekt, rəqəmsal platformaların inkişafı - bu gün rəqabət qabiliyyətini gücləndirən məhz budur. İş səfərim zamanı milli qanunvericiliyimizdə mütləq tətbiq edəcəyimiz çox maraqlı rəqəmsal məhsullarla tanış oldum. Rəqəmsal həllərin və ticarətimizi daha əlçatan, şəffaf və sürətli edən françayzinq modellərinin birləşməsində böyük perspektivlər görürük".

    Qonaq əlavə edib ki, Azərbaycan Xəzər istiqamətində Qazaxıstanın əsas tərəfdaşıdır: "Ölkələrimiz arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq hər il sabit müsbət dinamika nümayiş etdirir. Bu ilin 8 ayı ərzində ölkələrimiz arasında qarşılıqlı ticarətin dəyəri təxminən 350 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bildiyiniz kimi, dövlət başçıları bu əmtəə dövriyyəsini artırmaq və bir milyarda çatdırmaq üçün iddialı bir vəzifə qoyublar. Düşünürəm ki, bu vəzifələr bizim üçün tamamilə mümkündür".

