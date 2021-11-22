JPMorgan: Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года

Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок.

Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это прогнозирует JPMorgan.

Сохраняемая нехватка микросхем отрицательно сказывается на целом ряде отраслей, от автомобилестроения до производства бытовых приборов, персональных компьютеров и смартфонов.

Некоторые аналитики и инвесторы ожидают, что дефицит сохранится до 2023 года, однако эксперты JPMorgan настроены более оптимистично.

"Мы не ожидаем, что 2023 будет характеризоваться дефицитом предложения", - сказал содиректор по исследованиям JPMorgan в области технологий, СМИ и телекоммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гокул Харихаран в интервью CNBC.

Однако 2022 год "будет немного непростее", отметил он. Ситуация может улучшиться во втором полугодии следующего года, однако первое полугодие, по всей вероятности, все еще будет характеризоваться дефицитом, сказал Харихаран.

JPMorgan рекомендует инвесторам обращать внимание на более долгосрочные тренды на рынке полупроводников, которые в большей степени можно считать структурными, чем циклическими, отмечает эксперт.

К структурным трендам, как правило, относятся перманентные изменения в отрасли, в то время как на циклические тренды влияет бизнес-цикл, и они обычно возвращаются в исходную точку после нескольких лет.