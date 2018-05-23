Instagram разрешил скрывать посты пользователей без удаления из друзей

Баку. 23 май. REPORT.AZ/ В Instagram появилась кнопка "отключить", с помощью которой можно скрывать посты и истории пользователей, не отписываясь от них.

Как передает Report, об этом во вторник сообщается в блоге социальной сети.

Для активации следует нажать на значок «…» в правом верхнем углу фотографии или в профиле пользователя. Владелец скрытого аккаунта не будет знать об этом. Таким же способом можно отключить режим игнорирования.

Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретных пользователей, есть в Facebook и Twitter.