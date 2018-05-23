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    Instagram разрешил скрывать посты пользователей без удаления из друзей

    Владелец скрытого аккаунта не будет знать об этом

    Баку. 23 май. REPORT.AZ/ В Instagram появилась кнопка "отключить", с помощью которой можно скрывать посты и истории пользователей, не отписываясь от них.

    Как передает Report, об этом во вторник сообщается в блоге социальной сети.

    Для активации следует нажать на значок «…» в правом верхнем углу фотографии или в профиле пользователя. Владелец скрытого аккаунта не будет знать об этом. Таким же способом можно отключить режим игнорирования.

    Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретных пользователей, есть в Facebook и Twitter.

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