​Импортеры: В Азербайджане скоро резко подорожает электроника

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Розничная цена ввозимой в Азербайджан продукции Apple - смартфонов iPhone 6 резко возросла. Как сообщает Report, официальный дистрибьютер этого бренда в Азербайджане Alma store выставил на продажу недавно завезенные товары уже по новой цене.

Если ранее стоимость iPhone 6 (16 GB) составляла 900 манатов, сейчас смартфоны из новой партии выставлены на продажу по новой цене 1 198 манатов.

По информации из магазина Alma store рост цен связан с увеличением затрат на импорт: "Затраты увеличились более чем на 30%. Это относится не только к продукции Apple. В скором времени вся ввозимая в Азербайджан электроника, и вообще вся техника резко подорожает".

В некоторых других магазинах столицы также сообщили, что хотя сейчас смартфона iPhone 6 нет в наличии, однако в скором времени он будет завезен и выставлен по новой цене. Старые партии iPhone 6 продаются в магазинах по старой цене.