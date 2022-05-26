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Хошбахт Юсифзаде посетил территорию проведения TEKNOFEST Azerbaijan

Хошбахт Юсифзаде посетил территорию проведения TEKNOFEST Azerbaijan Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде посетил территорию проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.
ИКТ
26 мая 2022 г. 17:59
Хошбахт Юсифзаде посетил территорию проведения TEKNOFEST Azerbaijan

Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде посетил территорию проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, Х.Юсифзаде осмотрел павильон Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), поинтересовался представленными проектами.

Павильон также осмотрели генеральный директор компании BAYKAR Tecnology Халюк Байрактар, президент Академии наук Турции Музаффар Шекер, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Напомним, что в мероприятии принимают участие 6 научно-исследовательских учреждений НАНА и 5 резидентов ООО "Парк высоких технологий".

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Версия на азербайджанском языке ФотоXoşbəxt Yusifzadə "TEKNOFEST-Azərbaycan"ın keçirildiyi əraziyə baş çəkib

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