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Госкомпании Китая запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple

Госкомпании Китая запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple Государственные компании Китая и поддерживаемые правительством организации в восьми провинциях КНР запретили сотрудникам использовать технику Apple и другие иностранные устройства на работе.
ИКТ
17 декабря 2023 г. 06:26
Госкомпании Китая запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple

Государственные компании Китая и поддерживаемые правительством организации в восьми провинциях КНР запретили сотрудникам использовать технику Apple и другие иностранные устройства на работе.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, сотрудникам рекомендовали использовать технику местных производителей. О каких компаниях идет речь, не уточняется. Всего в госсекторе Китая трудоустроено более 80 млн человек. При этом пресс-служба правительства КНР на запрос агентства опровергла информацию об ограничениях, однако отметила, что власти обеспокоены вопросом безопасности устройств иностранных производителей.

The Wall Street Journal в сентябре сообщала, что китайские власти запретили чиновникам министерств, ведомств и других органов государственного управления пользоваться для служебных целей и приносить на работу iPhone и смартфоны других иностранных производителей.

Как ожидают эксперты, решение властей КНР значительно ухудшит показатели иностранных брендов в стране, включая Apple. Сейчас Apple занимает доминирующее положение на китайском рынке смартфонов верхнего ценового сегмента. Китай является одним из крупнейших рынков для американского производителя и обеспечивает ему 19% всей выручки.

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