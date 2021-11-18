Google заплатит AFP за размещение новостей агентства

Компания Google подписала соглашение сроком на пять лет с французским агентством Agence France-Presse (AFP). Согласно документу, корпорация будет платить AFP за размещение его новостей в сервисе Google News.

Компания Google подписала соглашение сроком на пять лет с французским агентством Agence France-Presse (AFP). Согласно документу, корпорация будет платить AFP за размещение его новостей в сервисе Google News.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", о финансовых условиях сделки не сообщается. По этому соглашению Google и AFP также будут запускать совместные проекты, например, направленные на проверку фактов.

Закон, в соответствии с которым Google должен заключать соглашения со СМИ о выплатах за использование их новостного контента в Google News, был принят во Франции в апреле прошлого года. Уже в текущем году французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 500 млн евро за нарушение этого закона.

В феврале Google договорился с 121 французским СМИ о выплате им 76 млн долларов за использование их контента. AFP в соглашении не участвовало, агентство неоднократно требовало от Google распространить действие такого рода соглашений и на новостные агентства, а также подавало жалобы на корпорацию.