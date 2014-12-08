Google выпустит "детскую" версию своего интернет-поисковика

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Интернет-компания Google планирует выпустить специальные версии своих наиболее популярных сервисов, которые будут соответствовать нормам для использования детьми до 12 лет.

Как передает Report, об этом сообщает USA Today со ссылкой на вице-президента по разработкам Google Павни Диванжи.

Компания, скорее всего, создаст специальные "детские" версии своего онлайн-поисковика, видеохостинга YouTube и браузера Chrome. В Google отказались уточнить сроки запуска, но подтвердили, что разработка таких версий ведется.

"Мы хотим продуманно подойти к этому вопросу, обеспечить родителей нужными инструментами для контроля над тем, как их дети используют наши продукты", - отметила представитель Google.