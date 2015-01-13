​Google добавит в Translate синхронный перевод

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Следующее обновление приложения Google Translate для Android принесет функцию автоматического распознавания популярных языков и конвертирования речи в текст в режиме реального времени.

Как передает Report, об этом пишет газета "The New York Times".

Приложение автоматического перевода Google уже работает со множеством языков, которые вводятся голосом или с клавиатуры смартфона, а выводятся в виде текста.

Новое обновление для Google Translate позволяет автоматически распознавать устную речь, то есть пользователю больше не придется выбирать язык вручную.

Как заявил технический директор Google Translate Макдафф Хьюз, ежемесячно сервисом компании пользуются 500 млн. активных пользователей. По его словам, языковой перевод является важной частью обучения для многих людей, так как около 90 процентов интернет-пользователей говорят примерно на 10 языках.