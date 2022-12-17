Глава ЦРУ: TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США

Американская разведка считает, что социальная сеть TikTok представляет угрозу для национальной безопасности США.
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На вопрос о том, разделяет ли он мнение американских законодателей о том, что эта соцсеть угрожает национальной безопасности США, Бернс ответил утвердительно.
"Я считаю, что она вызывает серьезную озабоченность американского правительства в том смысле, что TikTok владеет китайская компания", - сказал глава ЦРУ.
По его мнению, китайские власти "имеют возможность" добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать то, какого рода материалы размещаются в этой социальной сети. По словам Бернса, это является "поводом для беспокойства".
Напомним, что американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, предусматривающий запрет на использование социальной сети TikTok в США