О нас

Глава ЦРУ: TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США

Глава ЦРУ: TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США Американская разведка считает, что социальная сеть TikTok представляет угрозу для национальной безопасности США.
ИКТ
17 декабря 2022 г. 07:04
Глава ЦРУ: TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США

Американская разведка считает, что социальная сеть TikTok представляет угрозу для национальной безопасности США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил в интервью телеканалу PBS.

На вопрос о том, разделяет ли он мнение американских законодателей о том, что эта соцсеть угрожает национальной безопасности США, Бернс ответил утвердительно.

"Я считаю, что она вызывает серьезную озабоченность американского правительства в том смысле, что TikTok владеет китайская компания", - сказал глава ЦРУ.

По его мнению, китайские власти "имеют возможность" добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать то, какого рода материалы размещаются в этой социальной сети. По словам Бернса, это является "поводом для беспокойства".

Напомним, что американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, предусматривающий запрет на использование социальной сети TikTok в США

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi