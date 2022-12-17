Глава ЦРУ: TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США

Американская разведка считает, что социальная сеть TikTok представляет угрозу для национальной безопасности США.

Американская разведка считает, что социальная сеть TikTok представляет угрозу для национальной безопасности США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил в интервью телеканалу PBS.

На вопрос о том, разделяет ли он мнение американских законодателей о том, что эта соцсеть угрожает национальной безопасности США, Бернс ответил утвердительно.

"Я считаю, что она вызывает серьезную озабоченность американского правительства в том смысле, что TikTok владеет китайская компания", - сказал глава ЦРУ.

По его мнению, китайские власти "имеют возможность" добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать то, какого рода материалы размещаются в этой социальной сети. По словам Бернса, это является "поводом для беспокойства".

Напомним, что американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, предусматривающий запрет на использование социальной сети TikTok в США