Ford откажется от продаж машин на бензине

Компания Ford пообещала, что к 2030 году будет продавать в Европе исключительно электромобили

Компания Ford пообещала, что к 2030 году будет продавать в Европе исключительно электромобили.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, производитель не будет выпускать автомобили на бензине для континента и инвестирует миллиард долларов США в строительство завода в Германии. Там будут производить электромобили, первая партия сойдет с конвейера в 2023 году.

Компания намерена добиться того, что к середине 2026 года все ее автомобили в Европе будут электрическими или гибридными.

"Это подчеркивает нашу приверженность Европе и будущему, в котором электромобили лежат в основе нашей стратегии роста", - заявил глава европейского подразделения Ford Стюарт Роули.