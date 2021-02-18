О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ford откажется от продаж машин на бензине

Ford откажется от продаж машин на бензине Компания Ford пообещала, что к 2030 году будет продавать в Европе исключительно электромобили
ИКТ
18 февраля 2021 г. 08:23
Ford откажется от продаж машин на бензине

Компания Ford пообещала, что к 2030 году будет продавать в Европе исключительно электромобили.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, производитель не будет выпускать автомобили на бензине для континента и инвестирует миллиард долларов США в строительство завода в Германии. Там будут производить электромобили, первая партия сойдет с конвейера в 2023 году.

Компания намерена добиться того, что к середине 2026 года все ее автомобили в Европе будут электрическими или гибридными.

"Это подчеркивает нашу приверженность Европе и будущему, в котором электромобили лежат в основе нашей стратегии роста", - заявил глава европейского подразделения Ford Стюарт Роули.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ford to abandon selling gasoline-powered cars
Версия на азербайджанском языке “Ford” benzin mühərrikli avtomobillərin istehsalından tamamilə imtina edəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджан занял 65-е место в рейтинге стран по развитию онлайн-торговли
Азербайджан занял 65-е место в рейтинге стран по развитию онлайн-торговли
17 февраля 2021 г. 11:44
Стоимость SpaceX взлетела до 74 млрд долларов
Стоимость SpaceX взлетела до 74 млрд долларов
17 февраля 2021 г. 11:06
Google оштрафован на 1,1 млн евро во Франции
Google оштрафован на 1,1 млн евро во Франции
16 февраля 2021 г. 17:00
В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok
В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok
16 февраля 2021 г. 16:49
Хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса
Хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса
16 февраля 2021 г. 15:38
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink
16 февраля 2021 г. 08:41
Сервис Parler возобновляет работу
Сервис Parler возобновляет работу
15 февраля 2021 г. 21:49
Samsung представил смартфон с гигантской автономностью
Samsung представил смартфон с гигантской автономностью
15 февраля 2021 г. 14:52
Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse
Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse
14 февраля 2021 г. 06:51
Стали известны имена астронавтов, которых отправят на МКС
Стали известны имена астронавтов, которых отправят на МКС
13 февраля 2021 г. 04:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi