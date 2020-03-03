Facebook переделал приложение Messenger для iOS

Американская корпорация Facebook объявила через свой блог, что сервис обмена сообщениями Messenger подвергся кардинальной переработке для устройств Apple.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", новая версия под кодовым названием Project LightSpeed будет загружаться в два раза быстрее и будет в четыре раза меньше своего оригинального размера.

В Facebook отметили, что сократили основной код на 84% с 1,7 млн строчек до 360 тыс., что помогло создать более простую инфраструктуру приложения. Список контактов также был переделан.

Из-за перестройки приложения, некоторые функции будут временно недоступны. Facebook будет обновлять приложение на протяжении нескольких будущих недель.