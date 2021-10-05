Facebook назвала причину глобального сбоя

Facebook назвала причину глобального сбояСбой в работе Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.
Как передает Report со ссылкой на
"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.
При этом в Facebook заверили, что сбой в работе этой соцсети, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.