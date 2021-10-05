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Facebook назвала причину глобального сбоя

Facebook назвала причину глобального сбоя Facebook назвала причину глобального сбояСбой в работе Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.
ИКТ
5 октября 2021 г. 07:45
Facebook назвала причину глобального сбоя

Facebook назвала причину глобального сбояСбой в работе Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает команда инженеров компании.

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.

При этом в Facebook заверили, что сбой в работе этой соцсети, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.

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