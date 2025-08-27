Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

В 2024 году в Азербайджане от экспресс-почты и курьерской доставки получен доход в размере 26,43 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 43% больше, чем в 2023 году.

За отчетный период доходы от курьерской доставки выросли на 20% - до 4,2 млн манатов.

За последние 5 лет доходы от экспресс-почты и курьерской доставки выросли в 4,5 раза (только от курьерской доставки – в 3 раза).

В прошлом году экспресс-почтой отправлено 1 млн 519,6 посылок общим весом 246,5 тыс. кг. Из них 1 млн 408,3 - документы, а 111,3 тыс. - товары.