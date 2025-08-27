    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    • 27 августа, 2025
    • 14:26
    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    В 2024 году в Азербайджане от экспресс-почты и курьерской доставки получен доход в размере 26,43 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 43% больше, чем в 2023 году.

    За отчетный период доходы от курьерской доставки выросли на 20% - до 4,2 млн манатов.

    За последние 5 лет доходы от экспресс-почты и курьерской доставки выросли в 4,5 раза (только от курьерской доставки – в 3 раза).

    В прошлом году экспресс-почтой отправлено 1 млн 519,6 посылок общим весом 246,5 тыс. кг. Из них 1 млн 408,3 - документы, а 111,3 тыс. - товары.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanın sürətli poçt və kuryer göndərişlərindən gəlirləri son 5 ildə 4 dəfədən çox artıb
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan's revenue from express mail and courier shipments quadruples

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей