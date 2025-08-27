Azərbaycanın sürətli poçt və kuryer göndərişlərindən gəlirləri son 5 ildə 4 dəfədən çox artıb

    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    İKT
    • 27 avqust, 2025
    • 13:57
    2024-cü ildə Azərbaycanda sürətli poçt və kuryer göndərişlərindən 26,43 milyon manat gəlir əldə olunub.

    “Report”un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2023-cü ilin göstəricisindən 43 % çoxdur.

    Hesabat dövründə kuryer göndərişlərindən alınan gəlir 20 % artaraq 4,2 milyon manat təşkil edib.

    Son 5 ildə sürətli poçt və kuryer göndərişlərindən gəlirlər 4,5 dəfə, o cümlədən kuryer göndərişlərindən – 3 dəfə artıb.

    Ötən il 246,5 min kiloqram həcmində 1 milyon 519,6 ədəd sürətli poçt göndərilib. Bunun 1 milyon 408,3 ədədi sənəd tərkibli, 111,3 min ədədi isə mal tərkibli göndərişlər olub.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan's revenue from express mail and courier shipments quadruples

