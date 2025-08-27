Azərbaycanın sürətli poçt və kuryer göndərişlərindən gəlirləri son 5 ildə 4 dəfədən çox artıb
İKT
- 27 avqust, 2025
- 13:57
2024-cü ildə Azərbaycanda sürətli poçt və kuryer göndərişlərindən 26,43 milyon manat gəlir əldə olunub.
“Report”un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2023-cü ilin göstəricisindən 43 % çoxdur.
Hesabat dövründə kuryer göndərişlərindən alınan gəlir 20 % artaraq 4,2 milyon manat təşkil edib.
Son 5 ildə sürətli poçt və kuryer göndərişlərindən gəlirlər 4,5 dəfə, o cümlədən kuryer göndərişlərindən – 3 dəfə artıb.
Ötən il 246,5 min kiloqram həcmində 1 milyon 519,6 ədəd sürətli poçt göndərilib. Bunun 1 milyon 408,3 ədədi sənəd tərkibli, 111,3 min ədədi isə mal tərkibli göndərişlər olub.
