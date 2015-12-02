Цукерберг пожертвует 99% акций Facebook на благотворительность

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о решении пожертвовать на благотворительность 99% своих акций компании.

По словам Цукерберга, акции, принадлежащие ему самому и его жене Присцилле Чан, будут постепенно переданы в специальный благотворительный фонд. Стоимость акций оценивается в 45 млрд долларов, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

Задачей фонда Цукерберга и Чан станет создание равных условий развития для всех детей в мире. В частности, организация будет заниматься индивидуальным обучением и лечением тяжело больных детей.

При этом Цукерберг намерен и дальше возглавлять социальную сеть и заниматься ее развитием. Он вернется к обязаностям после отпуска, связанного с тем, что 1 декабря у него родилась дочь Макс.

Ранее Цукерберг уже неоднократно жертвовал на благотворительность акции Facebook, однако до этого стоимость подаренных ценных бумаг не превышала полмиллиарда долларов.

С 2010 года Цукерберг учавствует в проекте миллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффетта. Его участники обязуются завещать основную часть своего состояния на благотворительные цели или поддерживать благотворительность при жизни.

Социальная сеть Facebook был запущена в 2006 году. Сейчас ее месячная аудитория превышает миллиард человек, что делает ее крупнейшей соцсетью в мире. Цукерберг благодаря Facebook стал самым молодым миллиардером на планете.