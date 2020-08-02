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Crew Dragon отстыковался от космической станции

Crew Dragon отстыковался от космической станции Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС)
ИКТ
2 августа 2020 г. 05:54
Crew Dragon отстыковался от космической станции

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, трансляция ведется на сайте SpaceX.

Расстыковка была осуществлена в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 03:45 по бакинскому времени). Планируется, что аппарат с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном совершит приводнение в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида через 19 часов.

По словам менеджера коммерческой программы полетов Стива Стича, точное место посадки зависит от погодных условий. Будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

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