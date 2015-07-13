​Через "WhatsАpp" распространяют новый вирус

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Вновь стал актуален вопрос поступающих на "WhatsАpp" фальшивых звуковых сообщений.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, некоторое время назад приходили сообщения о том, что "WhatsАpp" будет платным, однако впоследствии этого не произошло.

А сейчас сообщается о наличии голосового сообщения в составе присланных через "WhatsАpp" на e-mail адреса пользователей посланиях и при этом отмечается важность их прочтения. Этим пытаются направить пользователей на зараженный вирусом сайт. Таким образом, в систему записывается новый вирус.

Отметим, что аналогичная проблема существовала и при создании программы.