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    ​Через "WhatsАpp" распространяют новый вирус

    На e-mail адреса пользователей присылают фальшивые письма электронной почты

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Вновь стал актуален вопрос поступающих на "WhatsАpp" фальшивых звуковых сообщений.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, некоторое время назад приходили сообщения о том, что "WhatsАpp" будет платным, однако впоследствии этого не произошло.

    А сейчас сообщается о наличии голосового сообщения в составе присланных через "WhatsАpp" на e-mail адреса пользователей посланиях и при этом отмечается важность их прочтения. Этим пытаются направить пользователей на зараженный вирусом сайт. Таким образом, в систему записывается новый вирус.

    Отметим, что аналогичная проблема существовала и при создании программы. 

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