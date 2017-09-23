Центр инноваций и предпринимательства Barama начал проект "Завтрак с менторами"

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства "Barama" Azercell Telecom при поддержке PASHA Bank реализует еще один проект с целью поддержки стартапов, передает Report.

Центр инноваций и предпринимательства "Barama" приступил к реализации проекта "Завтрак с менторами", чтобы помочь молодым стартапам расширить мировоззрение и успешно реализовать свои проекты. Начиная 22 сентября, в третью пятницу каждого месяца, во внерабочее время, состоится 1,5-часовое совещание стартапов с успешными бизнесменами и предпринимателями. На встрече будут обсуждены проекты, над которыми сейчас работают стартапы, а также даны ценные советы для реализации возможных будущих проектов. Во время встречи также будут проведены дискуссии по вопросам управления бизнесом, идентификации инвесторов и партнеров, продвижения продаж, расширения отношений и многого другое.

На первом собрании, которое состоялось 22 сентября, основатель и председатель Совета директоров "Golden Pay", предприниматель Фарид Исмаилзаде, поделился со стартапами своим опытом работы. Отметим, что Фарид Исмаилзаде, после окончания Английской Гимназии, продолжил учебу в Турции, в Университете Билькента по специальности Международные Отношения. После окончания Билькентского Университета, в качестве образцового ученика в возрасте 19 лет, он продолжил учебу в Государственном университете Сан-Хосе. В 2007 году он основал первую онлайн-платежную компанию в Азербайджане.

Отметим, что Центр инноваций и предпринимательства "Barama" Azercell Telekom является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell, с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. В основном, Barama, поддерживая новые начинания - стартапы и проекты, действующие в области информационных технологий, способствует их превращению в полноценные компании. За 8 лет своей деятельности центр Barama добился значительных успехов. Так, в центре было запущено более 30 проектов, 20 из которых были успешно завершены и созданы 4 успешные компании, действующие в настоящее время. Начиная с 2014 года, центр Barama, перейдя на более высокий уровень деятельности, сформировался, как профессиональный бизнес-инкубатор и был представлен общественности под названием Центр Инноваций и Предпринимательства Barama.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80% территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем "Opensignal" и "Testmy.net", измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.