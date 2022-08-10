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"Бактелеком" и "Азтелеком" внесли изменения в тарифы на телекоммуникационные услуги

"Бактелеком" и "Азтелеком" внесли изменения в тарифы на телекоммуникационные услуги ООО “Бакинская телефонная связь" и "Азтелеком" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана внесло изменения в тарифы на телекоммуникационные услуги с применением технологии GPON.
ИКТ
10 августа 2022 г. 16:32
Бактелеком и Азтелеком внесли изменения в тарифы на телекоммуникационные услуги

ООО “Бакинская телефонная связь" и "Азтелеком" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана внесли изменения в тарифы на телекоммуникационные услуги с применением технологии GPON.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

С учетом растущего спроса потребителей на высокоскоростной интернет и технологических требований отменены тарифы 4 Мбит/с и 10 Мбит/с. Пользователи тарифов GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) 4 Мбит/с и 10 Мбит/с переводятся на тарифные пакеты 15 Мбит/с и 30 Мбит/с. Этим изменением ликвидируются низкие тарифы и обеспечивается переход на более высокие скорости, что сокращает время загрузки и позволяет пользоваться онлайн-сервисами и платформами, требующими более высокой скорости интернета.

Что касается изменения стоимости, то пользователи сервиса переходят на тарифы в 3-4 раза более скоростные и по сравнению со старыми тарифами платят в два раза меньше (меньше до 60%) за каждый Мбит/с.

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Версия на азербайджанском языке "Aztelekom" və "Baktelecom" telekommunikasiya xidmətlərinin tarifində dəyişiklik edib

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