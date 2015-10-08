​Компания Bakcell отмечает первую годовщину программы AppLab - ФОТО

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell отмечает первую годовщину своей инновационной программы AppLab для разработчиков мобильных приложений, которая была запущена в сентябре 2014 года, в сотрудничестве с мировым лидером в сфере мобильных технологий следующего поколения - компанией Qualcomm.

Как сообщает Report, AppLab является своего рода региональной платформой ускорения для поддержки разработчиков в воплощении в жизнь своих идей, мобильных приложений и технологий от пилотной версии до стадии запуска. За последний год программа зарекомендовала себя в качестве уникальной среды для молодых местных энтузиастов и разработчиков мобильных приложений, помогающей им превратить свои идеи в реальные мобильные приложения, которые могут быть представлены как на местном, так и на международном уровнях. К настоящему времени в рамках программы AppLab были представлены более 100 идей, из которых приняты только 10%, для обеспечения соответствия критериям отбора и качества идей.

Ранее, в июне 2015 года, компания Bakcell представила такие мобильные приложения в рамках проекта Applab, как Betchlip (https://bethclip.com) и xercim.az (http://xercim.az). В ближайшем будущем, на рынок будут представлены новые мобильные приложения, разработанные участниками Applab.

Компания Bakcell продолжает двигаться в направлении создания необходимых условий для разработки мобильных приложений в Азербайджане. План заключается в том, чтобы создать соответствующие условия для разработчиков мобильных приложений, где они могут получать пользу от взаимодействия с коллегами и поделиться своим опытом. Кроме того, компания Bakcell предоставляет в распоряжение разработчиков инструменты, необходимые для разработки и распространения мобильных приложений.

Чтобы принять участие в проекте AppLab, молодым разработчикам нужно представить свои идеи и зарегистрироваться на странице: http://applab.bakcell.com/registration/.