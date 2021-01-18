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"Азтелеком" обеспечил современным оборудованием 384 квартиры в Загатале

"Азтелеком" обеспечил современным оборудованием 384 квартиры в Загатале В результате роста населения и строительства новых домов в селе Сувагиль района территория села значительно расширилась
ИКТ
18 января 2021 г. 12:27
Азтелеком обеспечил современным оборудованием 384 квартиры в Загатале

С целью обеспечения спроса граждан на телекоммуникационные услуги в регионах реализован очередной проект в Загатальском районе. Так, Общество с ограниченной ответственностью "Азтелеком" Министерства транспорта, связи и высоких технологий расширило зону охвата в Загатале. Цель – повышение качества телекоммуникационных услуг, предоставляемых населению, предприятиям и организациям.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Отметим, что сеть центральной линии в Загатале отремонтирована и доведена до уровня современных требований, кабельно-канальная система приведена в соответствие с техническими нормами, старые столбы восстановлены, а вышедшие из строя – заменены на новые. Кроме того, с целью удовлетворения потребностей населения в телефонной связи и интернета в селах Узунгазмалар, Даначи, Ашаги Тала, Гозбарах, Лагидж проведены технические работы, за счет чего удалось увеличить емкость оборудования связи.

В результате роста населения и строительства новых домов в селе Сувагиль района территория села значительно расширилась. Учитывая многочисленные обращения жителей села, "Азтелеком" установил на территории и в домах 384 семей современное оборудование для пользования телекоммуникационными услугами. Жители обеспечены доступом к широкополосным услугам.

За прошедший год ООО "Азтелеком" Министерства транспорта, связи и высоких технологий осуществило ряд важных работ, поэтапно реализовало инфраструктурные проекты. В районах проведена работа по расширению сети связи, модернизированы магистральные и распределительные сети. Параллельно с реконструкцией сетевой инфраструктуры в регионах установлены новые электронные АТС в еще не телефонизированных зонах, расположенных в труднодоступных местностях.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Aztelekom” Zaqatalada 384 ailənin mənzilini müasir avadanlıqla təmin edib

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