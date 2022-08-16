"Азеркосмос" выбирает страховщика

Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило открытый тендер стоимостью 81 млн долларов США на страхование спутника "Azerspace-2" сроком на один год.

Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило открытый тендер стоимостью 81 млн долларов США на страхование спутника "Azerspace-2" сроком на один год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, плата за участие в тендере составляет 450 манатов.

Претенденты могут предоставить первичные документы до 5 сентября, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 2% от его стоимости - до 13 сентября по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 14 сентября по указанному адресу. Победившая компания должна будет предоставлять страховые услуги в течение года, начиная с 26 сентября.