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"Азеркосмос" выбирает страховщика

"Азеркосмос" выбирает страховщика Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило открытый тендер стоимостью 81 млн долларов США на страхование спутника "Azerspace-2" сроком на один год.
ИКТ
16 августа 2022 г. 10:58
Азеркосмос выбирает страховщика

Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило открытый тендер стоимостью 81 млн долларов США на страхование спутника "Azerspace-2" сроком на один год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, плата за участие в тендере составляет 450 манатов.

Претенденты могут предоставить первичные документы до 5 сентября, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 2% от его стоимости - до 13 сентября по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 14 сентября по указанному адресу. Победившая компания должна будет предоставлять страховые услуги в течение года, начиная с 26 сентября.

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Версия на английском языке "Azercosmos" opens tender to select insurer
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" sığortaçı seçir

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