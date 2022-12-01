"Азеркосмос" назвал причины снижения экспортных доходов

Процессы в мировой экономике, в том числе инфляцию, оказали негативное влияние на все сферы экономики Азербайджана, в том числе и на космическую промышленность.

Процессы в мировой экономике, в том числе инфляцию, оказали негативное влияние на все сферы экономики Азербайджана, в том числе и на космическую промышленность.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Космического агентства (”Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов заявил, комментируя снижение экспортных доходов возглавляемой им структуры.

"Наши экспортные доходы поступают от более чем 300 клиентов из свыше 40 стран. В целом доходы от спутников в отдельный год могут как сокращаться, так и возрастать. Это вопрос связан с глобальной экономикой, а не только с Азербайджаном или нашим регионом. В ближайшие годы мы прогнозируем рост доходов за счет спутниковых технологий", - отметил он.