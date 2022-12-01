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"Азеркосмос" назвал причины снижения экспортных доходов

"Азеркосмос" назвал причины снижения экспортных доходов Процессы в мировой экономике, в том числе инфляцию, оказали негативное влияние на все сферы экономики Азербайджана, в том числе и на космическую промышленность.
ИКТ
1 декабря 2022 г. 11:02
Азеркосмос назвал причины снижения экспортных доходов

Процессы в мировой экономике, в том числе инфляцию, оказали негативное влияние на все сферы экономики Азербайджана, в том числе и на космическую промышленность.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Космического агентства (”Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов заявил, комментируя снижение экспортных доходов возглавляемой им структуры.

"Наши экспортные доходы поступают от более чем 300 клиентов из свыше 40 стран. В целом доходы от спутников в отдельный год могут как сокращаться, так и возрастать. Это вопрос связан с глобальной экономикой, а не только с Азербайджаном или нашим регионом. В ближайшие годы мы прогнозируем рост доходов за счет спутниковых технологий", - отметил он.

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Версия на английском языке Azercosmos reveals reasons of decline in export revenues
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" ixrac gəlirlərinin azalmasının səbəblərini açıqlayıb

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