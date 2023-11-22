"Азеркосмос" и Бразильское космическое агентство подписали меморандум

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и Бразильское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в космической сфере.

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и Бразильское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в космической сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос".

Документ предусматривает сотрудничество в области космической науки, технологий и послужит инструментом в создании рамок будущего сотрудничества в космической сфере.

Председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов подчеркнул важность сотрудничества с Бразилией в космической сфере и отметил, что подписание меморандума и дальнейшее развитие партнерства поспособствует развитию космической отрасли Азербайджана.