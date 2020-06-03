Azercosmos подписал соглашение с африканской компанией

Azercosmos подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Space Engineering, поставщиком телекоммуникационных и интернет-услуг в африканском регионе.

Об этом Report сообщили в компании.

В рамках этого сотрудничества провайдер Space Engineering обеспечит вещание теле- и радиоканалов Mwangaza (Кения) через спутник Azerspace-1.

В рамках соглашения компания Space Engineering также предлагает своим клиентам в восточноафриканском регионе дата-услуги через спутник Azerspace-1.

"Мы уверены, что партнерство с ведущим поставщиком спутниковых услуг Восточной Африки - компанией Space Engineering - будет взаимовыгодным. Это соглашение служит свидетельством нашего желания предоставлять высоконадежные спутниковые услуги населению Африканского региона, в частности в Кении", - сказал Марк Гасри, коммерческий директор Azercosmos.