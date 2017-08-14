Azercell занимает первое место по Индексу лояльности абонентов

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telekom завоевала высокое доверие своих абонентов и набрала 64% по показателю Международного индекса лояльности абонентов (Net Promoter Score) за II квартал 2017 года, опередив всех своих конкурентов.

Как сообщили Report из компании, система Международного индекса лояльности абонентов впервые в Азербайджане была внедрена компанией Azercell в 2014 году, которая по сей день сохраняет лидерство по показателю NPS на местном рынке мобильной связи.

Отметим, что на этот раз в оценке показателя Индекса лояльности абонентов наряду с жителями Баку приняли участие и жители регионов.

"Данный индекс определяет приверженность потребителя к тому или иному товару/услуге/компании, а также его готовность рекомендовать их другим людям. Внедрив этот уникальный метод оценки, компания Azercell в очередной раз подтвердила свое лидерство в области клиентского обслуживания. Так, применение этой инновационной системы позволяет компании еще лучше изучить потребности своих абонентов и, тем самым, организовать свою последующую деятельность с учетом их интересов и пожеланий", - говорится в сообщении.