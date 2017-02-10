Azercell подписал меморандум о сотрудничестве с министерством образования

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве образования состоялась презентация карьерной академии SABAH, официальным партнером которой является Azercell Telecom.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, карьерная академия SABAH создана с целью поддержки первых выпускников программы SABAH в выборе направлений для их будущего профессионального роста.

В рамках этой программы министерство образования и Azercell Telecom будут проводить совместные проекты по повышению эффективности внеаудиторной занятости студентов, и подготовке молодежи, владеющей обширными теоретическими и практическими навыками.

Выступая на церемонии подписания меморандума, президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев отметил, что компания, которую он возглавляет, постоянно следит за процессами реформирования и тенденциями развития в сфере образования: “Мы не довольствуемся только ролью наблюдателя, Azercell всегда рассматривал поддержку образования как основное направление своей стратегии социальной ответственности. Сотни студентов смогли воспользоваться возможностями, которые были созданы в результате нашего сотрудничества с ведущими вузами, как в столице, так и в регионах нашей страны. Уже на протяжении 20 лет Azercell занимает ведущие позиции в списке лучших работодателей Азербайджана. Посредством инвестиций в человека, мы инвестируем в развитие нашего государства”.

В.Мурсалиев также отметил, что 17-20 февраля в г. Губа состоится зимняя школа карьерной академии SABAH. На мероприятии сотрудники Azercell Telecom выступят перед студентами с различными сессиями по успешному построению карьеры.

Согласно документу, министерство образования отберет 10 студентов из групп SABAH для их участия в карьерной академии SABAH. Для этих студентов будут организованы ознакомительные туры в Azercell, открытые уроки и мастер-классы. Также студентам академии будут созданы возможности для пользования ресурсами центра предпринимательства и инноваций Barama, специальными онлайн-ресурсами и тестами.

После церемонии подписания состоялось вручение сертификатов 9 студентам, которые удостоились чести стать стипендиатами Azercell в текущем году. Компании Azercell также был представлен сертификат сотрудничества. На церемонии подписания приняли участие сотрудники министерства образования, групп SABAH, руководители официальных партнеров академии, студенты и представители СМИ.