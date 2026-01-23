Азербайджан обсудил с Growth Lab перспективы "Портала зеленого роста"

Азербайджан провел обмен мнениями о перспективах проекта "Портал зеленого роста" с Центром Growth Lab.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"В рамках участия в Давосском экономическом форуме под руководством президента Ильхама Алиева было приятно вновь встретиться с директором Международного центра развития Growth Lab Гарвардского университета Рикардо Хаусманом. Мы обменялись мнениями о реформах, проводимых для реализации приоритетов экономического развития в Азербайджане, о сотрудничестве с Центром Growth Lab и перспективах проекта "Портал зеленого роста", реализуемого в рамках совместной деятельности", – отметил министр.