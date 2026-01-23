Азербайджан обсудил с Growth Lab перспективы "Портала зеленого роста"
ИКТ
- 23 января, 2026
- 11:07
Азербайджан провел обмен мнениями о перспективах проекта "Портал зеленого роста" с Центром Growth Lab.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".
"В рамках участия в Давосском экономическом форуме под руководством президента Ильхама Алиева было приятно вновь встретиться с директором Международного центра развития Growth Lab Гарвардского университета Рикардо Хаусманом. Мы обменялись мнениями о реформах, проводимых для реализации приоритетов экономического развития в Азербайджане, о сотрудничестве с Центром Growth Lab и перспективах проекта "Портал зеленого роста", реализуемого в рамках совместной деятельности", – отметил министр.
Последние новости
11:31
При опрокидывании судна в Южно-Китайском море погибли два человекаДругие страны
11:30
В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должниковМилли Меджлис
11:24
Турал Алиев: По зеленому коридору Black Sea Energy ведутся переговоры с инвесторамиЭнергетика
11:22
НАТО завершает работу над программой партнерства с АзербайджаномВнешняя политика
11:20
В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасыПроисшествия
11:19
Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергииЭнергетика
11:16
CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергииЭнергетика
11:14
Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан АзербайджанаПроисшествия
11:13