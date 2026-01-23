Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    ИКТ
    • 23 января, 2026
    • 11:07
    Азербайджан обсудил с Growth Lab перспективы Портала зеленого роста

    Азербайджан провел обмен мнениями о перспективах проекта "Портал зеленого роста" с Центром Growth Lab.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

    "В рамках участия в Давосском экономическом форуме под руководством президента Ильхама Алиева было приятно вновь встретиться с директором Международного центра развития Growth Lab Гарвардского университета Рикардо Хаусманом. Мы обменялись мнениями о реформах, проводимых для реализации приоритетов экономического развития в Азербайджане, о сотрудничестве с Центром Growth Lab и перспективах проекта "Портал зеленого роста", реализуемого в рамках совместной деятельности", – отметил министр.

    Azərbaycan "Growth Lab"la "Yaşıl artım portalı"nın perspektivini müzakirə edib
    Azerbaijan, Growth Lab exchanged views on prospects of Green Growth Portal

