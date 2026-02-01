Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Власти Камбоджи задержали более 2 тыс. иностранцев в мошенническом центре

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 22:09
    Власти Камбоджи задержали 2 044 иностранца в городе Бавет на юге страны после рейда в крупном мошенническом call-центре.

    Как передае Report, об этом написала местная газета Khmer Times.

    "В результате операции была пресечена деятельность мошеннического call-центра на территории комплекса казино Van Cheung, состоящего из 22 зданий и строений, и задержаны 2 044 иностранных работника call-центра", - говорится в публикации.

    Отмечается, что в операции приняли участие более 700 полицейских.

    Среди задержанных оказались граждане восьми разных государств Азии, при этом больше всего было задержано выходцев из Китая - 1 792 человека.

    Kambocada fırıldaqçılıqla məşğul olan çağrı mərkəzində 2 mindən çox əcnəbi saxlanılıb
