The Hill: Частичный шатдаун в США продлится как минимум еще два дня

Частичная вынужденная пауза в работе правительства США из-за несогласованного финансирования продлится как минимум до 3 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

Регламентный комитет Палаты представителей должен встретиться в понедельник, чтобы рассмотреть проект по дополнительному финансированию работы правительства. Голосование за процедуру дебатов для обсуждения законопроекта и финальное голосование по пакету финансирования ожидаются не раньше вторника.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с Fox News в воскресенье выразил уверенность, что вопрос будет решен до вторника.

"Напомню, это проекты, которые уже были приняты. Мы это сделаем еще раз. В настоящее время речь идет о формальности", – сказал Джонсон.

Частичный "шатдаун" официально начался в полночь 31 января по восточному времени США, несмотря на то, что Сенат в итоге одобрил дополнительное финансирование.