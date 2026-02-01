Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    The Hill: Частичный шатдаун в США продлится как минимум еще два дня

    The Hill: Частичный шатдаун в США продлится как минимум еще два дня

    Частичная вынужденная пауза в работе правительства США из-за несогласованного финансирования продлится как минимум до 3 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

    Регламентный комитет Палаты представителей должен встретиться в понедельник, чтобы рассмотреть проект по дополнительному финансированию работы правительства. Голосование за процедуру дебатов для обсуждения законопроекта и финальное голосование по пакету финансирования ожидаются не раньше вторника.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с Fox News в воскресенье выразил уверенность, что вопрос будет решен до вторника.

    "Напомню, это проекты, которые уже были приняты. Мы это сделаем еще раз. В настоящее время речь идет о формальности", – сказал Джонсон.

    Частичный "шатдаун" официально начался в полночь 31 января по восточному времени США, несмотря на то, что Сенат в итоге одобрил дополнительное финансирование.

