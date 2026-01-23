İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycan "Growth Lab"la "Yaşıl artım portalı"nın perspektivini müzakirə edib

    İKT
    • 23 yanvar, 2026
    • 10:16
    Azərbaycan Growth Labla Yaşıl artım portalının perspektivini müzakirə edib

    Azərbaycan "Growth Lab" Mərkəzi ilə "Yaşıl artım portalı" layihəsinin perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Davos İqtisadi Forumunda iştirak çərçivəsində Harvard Universitetinin "Growth Lab" Beynəlxalq İnkişaf Mərkəzinin direktoru Rikardo Hausman ilə yenidən görüşmək xoş oldu. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf prioritetlərinin reallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar, "Growth Lab" Mərkəzi ilə əməkdaşlıq, birgə fəaliyyət çərçivəsində reallaşdırılan "Yaşıl artım portalı" layihəsinin perspektivləri barədə fikirlərimizi bölüşdük", – deyə nazir qeyd edib.

