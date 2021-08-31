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Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию четвертый спутник

Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию четвертый спутник Азербайджан приступил к исследованиям в связи со сдачей в эксплуатацию 4-го по счету спутника.
ИКТ
31 августа 2021 г. 13:45
Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию четвертый спутник
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Азербайджан приступил к исследованиям в связи со сдачей в эксплуатацию 4-го по счету спутника.

Как стало известно Report, новые исследования "Азеркосмоса" связаны с возможностью запуска на орбиту нового спутника дистанционного зондирования.

В ответ на запрос Report в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий сообщили, что ведутся исследования рынка с целью обеспечения непрерывности спутниковых услуг в области наблюдения за Землей.

"В последние годы в мире стремительно растет число телекоммуникационных спутников и спутников наблюдения, ширятся их возможности. Это в свою очередь позволяет в Азербайджане внимательнее прослеживать тренды современной космической промышленности.

Сейчас идут интенсивные работы для использования ресурсов спутников “Azerspace-1”, “Azerspace-2” и “Azersky” в более активных коммерческих целях.

В то же время ведутся исследования рынка с целью обеспечения непрерывности спутниковых услуг нашей страны в области наблюдения за Землей. В связи с этим "Азеркосмос" работает над формированием требований к новой азербайджанской системе дистанционного зондирования Земли.

Отметим, что на данном этапе рассматривается функционирование этой системы в форме спутниковой группировки, состоящей из нескольких мелких спутников. Параллельно, в рамках проводимых исследований, в связи с запуском на орбиту новых спутников в Азербайджане планируется создание современного центра спутниковой интеграции и испытаний.

Отметим, что возможности Azersky – спутника дистанционного зондирования, широко используемого в сфере безопасности и обороны, дали нашей стране большие преимущества как в период 44-дневной Отечественной войны, так и в поствоенный период", - говорится в заявлении министерства.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes commissioning fourth satellite
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 4-cü peykini istifadəyə verə bilər

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